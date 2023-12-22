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مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

منذ ساعة واحدة
مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) اليوم الجمعة، عن المفوضية الأوروبية، أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.


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