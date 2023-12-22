بلدية مادبا الكبرى والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتقديم الخبرات

وطنا اليوم – وقعت بلدية مادبا الكبرى والمركز الجغرافي الملكي الأردني في مقر المركز بعمان يوم الخميس 2023/12/21 مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتقديم الخبرات.

وتنص المذكرة التي وقعها نيابة عن البلدية رئيسها عطوفة السيد عارف الرواجيح وعن المركز مديره العام العميد المهندس معمر كامل حدادين توصيفاً للخدمات والمعلومات التي سيقدمها المركز الجغرافي للبلدية وتزويدهم بالصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية،وتوفير قاعدة بيانات وكنتور خاصة بمحافظة مادبا والمعالم النقطية للمحافظة ، اضافة لقيام المركز بتدريب وتأهيل كوادر البلدية في مجالات العلوم المساحية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد.

وقال الرواجيح ان البلدية حريصة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص وبأن توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه دوماً تصب لتكاتف مؤسسات الوطن لخدمة المواطنين على مدى مساحات هذا الوطن الغالي.

وأشاد الرواجيح بجهود المركز الجغرافي والمساعي الكبيرة التي يبذلها العميد الحدادين بإعتبار المركز مصدراً للخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها والصور الجوية والفضائية ومرجعاً للمعلومات الجيومكانية في المملكة، والتي بدورها تفيد البلدية للنهوض بخدماتها، اضافة الى الاستفادة من خبرات المركز التدريبة لتأهيل وتمكين موظفي البلدية وتطوير قدراتهم في العلوم المساحية.

وأعرب الرواجيح عن شكره وتقديره الشكر للمدير العام للمركز العميد حدادين وطاقم العمل على حسن الاستقبال كرم الضيافة وحسن الاستقبال التي أحاطوا بها الوفد.

بدوره بين العميد الحدادين أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين الجانبين بهدف تطوير خدمات البلدية والمساهمة في تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية باستخدام المعلومات والمخططات ثلاثية الأبعاد والخرائط الجغرافية التي سيوفرها المركز للبلدية ، مؤكداً استعداد المركز لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذا التعاون بما يلبي احتياجات المجتمع والنهوض به.

وجال الوفد في مرافق المركز المختلفة وأقسامه الفنية واطلع على التطورات والبرمجيات الحديثة المستخدمة فيما تبادل الرواجيح وحدادين في نهاية اللقاء الدروع التقديرية.