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الأرصاد الجوية تحذر من خطر الانزلاق على الطرقات

منذ 3 ثواني
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-10-26 20:42:07Z | | ÿ¥°ÿ£®ÿ¡­ÿRÄõ

وطنا اليوم:تكون الأجواء الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة لفترة قصيرة.
وتتأثر المملكة مع ساعات الليل بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي، وتصبح الأجواء غائمة وأكثر برودة وتزداد نسب الرطوبة، وتهطل الأمطار في شمال المملكة، وتكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل أن يمتد هطول المطر إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية في ساعات الليل، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الأمطار في شمال المملكة غزيرة أحيانا، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 2 وفي مرتفعات الشراة 10 – 4 وفي مناطق البادية 16 – 6 وفي مناطق السهول 11 – 7، وفي الأغوار الشمالية 20 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 12، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 21 – 10 درجات مئوية.


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