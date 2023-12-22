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انسحاب للاحتلال من منطقة شمال غزة يكشف الفظائع

منذ 23 ثانية
انسحاب للاحتلال من منطقة شمال غزة يكشف الفظائع

وطنا اليوم:تداول نشطاء صورا لفظائع خلفتها قوات الاحتلال، بحق الفلسطينيين، بعد انسحابها من منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.
وتمكن فلسطينيون من الوصول إلى مراكز الإيواء، والمنطقة المحيطة بالمستشفى الأندونيسي، بعد انسحاب الدبابات من المنطقة، ليفاجؤوا بجثث متناثرة على طول الشارع في تلك المنطقة.
وظهرت آثار التنكيل والتمثيل بالجثث وأشلاء الشهداء، الذين قتلتهم قوات الاحتلال والقناصة، وداستهم الدبابات في المكان، في مجزرة جديدة، ترتكب في المنطقة نفسها.
وكانت منطقة المستشفى الأندونيسي، شهدت ارتكاب الاحتلال العديد من الفظائع بحق الفلسطينيين، بعد اقتحام المستشفى قبل الهدنة بأيام، وقتل عدد من المرضى والنازحين والطواقم الطبية، وقنص كل من حاول الهروب من المنطقة.


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