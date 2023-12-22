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إيهود أولمرت: أمام إسرائيل خياران لا ثالث لهما

منذ ساعة واحدة
إيهود أولمرت: أمام إسرائيل خياران لا ثالث لهما

وطنا اليوم:دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى وقف الحرب على غزة فورا والتخلص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال أولمرت -في مقال بصحيفة “هآرتس” بعنوان: أوقفوا الحرب مقابل عودة “المخطوفين” أحياء- إن مزاعم نتنياهو وأركان حكومته بأنه يمكن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر عمليات عسكرية غير واقعية.
وشدد أولمرت على أن نتنياهو نفسه لا يصدق أن بالإمكان تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن نتنياهو يتصرف كممثل استعراضي، وأن كل ما يعنيه هو الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع حدوث هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أولمرت أن نتنياهو مدفوع باعتبارات سياسية داخلية، وأنه يدرك أنه لا توجد أي إمكانية لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس، لكنه منذ اللحظة الأولى لم يكن مشغولا بالحرب على غزة، بل بحرب البقاء الشخصية الخاصة به.
وشدد أولمرت على أن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن توافق على وقف إطلاق نار وتعيد أسراها لدى حماس عبر صفقة تبادل، أو أن تواصل القتال بحيث تنتهي الحرب من دون أن تحقق هدف القضاء على حماس ومن دون استعادة الأسرى.


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