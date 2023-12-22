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إرادة يشارك في اليوم المفتوح للتعريف بالأحزاب السياسية في الجامعة الأردنية.. فيديو

منذ ساعة واحدة
إرادة يشارك في اليوم المفتوح للتعريف بالأحزاب السياسية في الجامعة الأردنية.. فيديو

وطنا اليوم:شارك حزب إرادة في اليوم المفتوح الذي نظمته كتلة النشامى الطلابية في الجامعة الأردنية، للتعريف بأهداف ومبادئ الحزب وأهمية العملية الحزبية وتأثيرها على الصعيد الوطني، وذلك في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الشباب نجاد النجادات إن مشاركة الحزب بجناح خاص في اليوم المفتوح، جاءت بهدف تعريف طلبة الجامعة بمبادئ الحزب وأهدافه من قبل فريق من شباب الحزب ، منوهًا ان الجناح زاره المئات من طلبة الجامعة على طول اليوم.

وتميزت أنشطة الجناح بأنها غير تقليدية وبعيدة عن أجواء القاعات والتلقين، حيث وفر الجناح مساحه لتبادل الخوار و النقاش مع الطلبة ، و تحفيز لهم على المشاركة في الحياة الحزبية .
وقدم حزب إرادة الشكر لكتلة النشامى في الجامعة الأردنية على اتاحة هذه الفرصة لحزب إرادة الى جانب أحزاب أخرى، للاشتباك الإيجابي مع الطلبة بشكل يخرج عن الأطر التقليدية للقاءات داخل القاعات المغلقة، مؤكدا أن الحزب على التعاون مع الجامعات للتوعية بأهمية مشاركة الشباب في الأحزاب والانخراط بها.

 


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