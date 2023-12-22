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تفاصيل إفطار الجمعة على مائدة السفير السعودي

منذ ساعة واحدة
تفاصيل إفطار الجمعة على مائدة السفير السعودي

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.
وقال السديري في تغريدة له عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، “إفطار الجمعة.. نحتفي معاً بـ اليوم العالمي للغة العربية.. لغتنا هويتنا. إن الذي ملأ اللغاتِ محاسنًا جعل الجمال وسره في الضاد”.
وشهد الإفطار حضور كل من، رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران، والوزير الأسبق قفطان المجالي، والوزير الأسبق حازم ملحس، والوزير الأسبق إبراهيم سيف، ورجائي خلف، والوزير الأسبق فيصل الرفوع، ورئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبدالات، ورجل الأعمال مهدي الصيفي، والمهندس المعماري راسم بدران، ورجل الأعمال الدكتور مؤيد السمان، والعين جمال الصرايرة وعمر خليفة، ورجل الأعمال منيب المصري.
كما حضر الإفطار؛ المهندسة ميسون الزعبي، والإعلامية عطاف الروضان، والوزيرة بسمة النسور، وريم الرواشدة، والوزيرة رابحة الدباس، والزميل سمير الحياري.


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