الاحتلال لسكان وادي غزة: توجهوا إلى دير البلح

وطنا اليوم:وسط تكثيف طيران الاحتلال قصفه على كافة مناطق قطاع غزة لاسيما جباليا شمالاً، دعا السكان جنوب وادي غزة إلى النزوح.

فقد نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صوراً للمناطق الواجب إخلاؤها.

ودعا في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الجمعة، سكان مخيم البريج المكتظ أساساً بالنازحين وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة للتوجه إلى دير البلح جنوب مدينة غزة، وسط ظروف إنسانية مأساوية وانقطاع طرق المواصلات والوقود، فضلا عن عوامل الشتاء.

كما أعلن أن النشاطات العسكرية ستتوقف مؤقتا في الحي الغربي برفح جنوب القطاع.

خان يونس

إلى ذلك، حذر أن القتال في منطقة خان يونس جنوبا لا يسمح بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمال وشرق المدينة.

ولفت إلى أنه سيفتح محور التفافي غرب خان يونس من أجل التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى عبر شارع الرشيد والشهداء في دير البلح.