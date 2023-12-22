الاحتلال يلقي منشوارت بالضفة بدلاً من غزة

وطنا اليوم:تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمناشير، قالوا إن الاحتلال قام بإلقائها بواسطة طائرات، على بلدتي بيت أمين وسنيريا، جنوب شرق قلقيلية، في الضفة الغربية.

وتدعو المناشير التي تم إلقاؤها، المتواجدين في منطقة جباليا في قطاع غزة، لمغادرة المنطقة، مما أثار تهكّما وسخرية واسعة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب في نص المناشير: “تحذير عاجل، إلى المتواجدين في منطقة جباليا، الدرج، التفاح والبلدة القديمة.. المنطقة التي تتواجدون بها تعتبر منطقة قتال”.

وطالب الاحتلال، أهالي مناطق في القطاع، بإخلائها، قائلا: “من أجل سلامتكم، جيش الاحتلال يناشدكم بالإخلاء الفوري والتوجه لمآو قريبة “.

وأضاف: “في حال حصولكم على معلومات قيمة تخص المخطوفين، الرجاء إخبارنا عنها بكل وسيلة”.

وعادة، يقوم الاحتلال بإلقاء مناشير، حيث ألقى قبل أيام مناشير مطبوعة على عملة مزيفة فئة 200 شيكل، في منطقتي الدرج والتفاح في غزة.

وكتب على العملة مطالبات بتزويدهم بمعلومات عن الأسرى المختطفين لدى حركة المقاومة، حماس.

في المقابل، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه بسبب خطأ فني لم يتمكن المعلنون من الوصول إلى وجهتهم الأصلية في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادث.