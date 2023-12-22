عشيرة الدباس تنعى فايز الدباس

وطنا اليوم:نعت عشيرة الدباس وفاة المرحوم بإذن الله فايز إسماعيل أحمد الدباس والد محمد و ينال و فرح و زوج السيدة ايمان شاهين و شقيق كل من معالي اسامه و ابراهيم والمرحومين الدكتور نزيه وزاهي و زياد و عماد و ماجد.

و سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة اليوم الجمعه من مسجد المرحوم محمود عبد الجابر – الكائن في الجندويل بجانب فندق لارسا – إلى مقبرة وادي الشتاء.

تقبل التعازي للرجال في منزل شقيقه معالي اسامه الدباس الكائن في تلاع العلي شارع خالد الأموي منزل رقم ١٦ خلف وزارة الزراعة سابقاً لمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصرا و حتى التاسعة مساءا و للنساء في منزل المرحوم الكائن في الجندويل شارع راضي عناب عمارة رقم ۹۲

إن الله و إن اليه راجعون