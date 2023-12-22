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مسيرات في محافظات عدة إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

منذ 3 ساعات
مسيرات في محافظات عدة إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023.
وعبر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع، حيث رفعوا أعلام الأردن وفلسطين.
وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.
وانطلقت فعاليات شعبية وحزبية، ظهر اليوم الجمعة، في مسيرةٍ حاشدة من أمام مسجد عباد الرحمن باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عبدون رفضًا لاستمرار التواطؤ والشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة، وردد المشاركون خلالها هتافات تدين أمريكا ومواقفها المنحازة للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الذي ارتقى فيه أكثر من 20 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى بضوءٍ أخضرٍ أمريكيٍ، وما زال شلال الدمّ بغزة متواصلا حتى اللحظة بموافقة وغطاءٍ أمريكيٍ.
وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
وندد المشاركون بمسيرة في محافظة معان بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.
وخرج أهالي إربد بمسيرات تندد بقصف المدنيين في غزة من الاحتلال الإسرائيلي.
ووجهوا رسالة تشيد بالموقف الرسمي الأردني المتصاعد ضد العدوان الصهيوني على غزة، مؤكدين على ضرورة الاستجابة للضغوط الشعبية المطالبة بإلغاء معاهدات السلام وباقي الاتفاقيات مع الكيان الغاصب من اتفاقات ماء وكهرباء وتفاهمات وغيرها.


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