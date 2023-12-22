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الأردن يعزي بضحايا هجوم مسلح بجامعة في براغ

منذ 3 ساعات
الأردن يعزي بضحايا هجوم مسلح بجامعة في براغ

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديقة بضحايا الهجوم المسلح في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، مساء أمس، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 أخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية التشيك الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين


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