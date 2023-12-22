مركز الحسين للسرطان يرسل أدوية ومعدّات طبيّة إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:أرسل مركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع القوات المسلحة الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة ضمن جهوده من أجل الوقوف إلى جانب أهالي غزة.

وكتبت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، سمو الأميرة غيداء طلال، عبر منصة (إكس) “بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، قام مركز الحسين للسرطان بإرسال الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة الذي يعاني من دمار البنية التحتيّة الصحيّة بشكل كامل”.

وقالت “سنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة”.