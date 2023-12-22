أنصار فلسطين في بريطانيا يحشدون لمظاهرة عالمية

وطنا اليوم:أعلنت حركات التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة بداية الحشد للنزول في مظاهرات مليونية في مختلف أنحاء البلاد، في اليوم العالمي من أجل غزة يوم 13 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وجاءت الدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وتحالف وقف التسلح النووي.

وأكدت الجمعيات الداعية لهذا اليوم العالمي من أجل غزة، أنها تعمل في جميع أنحاء العالم على حشد ملايين الأشخاص للنزول إلى الشوارع، للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت: “لقد أدت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين يُفترض أنهم ماتوا تحت أنقاض منازلهم. وقد ترك 1.7 مليون نازح يحتمون حيثما استطاعوا، ويواجهون تفشي الأوبئة الكبرى”.

وأضافت: “فشل المجتمع الدولي في التحرك من خلال مطالبة إسرائيل بوقف هجومها ورفع الحصار، لوضع حد للمذبحة، وضمان إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى شعب غزة”.

ودعا أنصار فلسطين في بريطانيا المجتمع المدني الفلسطيني للتوحد من أجل الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية في غزة، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتعرف المملكة المتحدة حراكا شعبيا متناميا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20 ألف قتيل فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.