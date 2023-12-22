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الاحتلال يزعم تدمير أنفاق إستراتيجية في غزة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يزعم تدمير أنفاق إستراتيجية في غزة

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر شبكة أنفاق إستراتيجية في “مربع المسؤولين” لحماس في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه تم تدمير مسارات تلك الأنفاق، بعد الكشف عن مربع المسؤولين التابع لحماس في مدينة غزة، والذي يشمل مجمع يضم شبكة أنفاق متشعبة تربط بين شقق ومكاتب قيادية وشقق لكبار قادة الجناح العسكري والسياسي لحماس.
في غضون ذلك، كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أدلة الاحتلال لا ترقى لمستوى إظهار أن حركة حماس استخدمت مستشفى الشفاء مركزا للقيادة والسيطرة.
وأضاف التحقيق أن أيا من المباني الخمسة بمستشفى الشفاء التي حددها الجيش الإسرائيلي ليس مرتبطا بشبكة الأنفاق.
كما أكد التحقيق أنه لا أدلة على إمكانية دخول الأنفاق من داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي.
وفي سياق متصل، قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحليلا لصور أقمار اصطناعية أظهر أن قصف الاحتلال دمر أكثر من ثلثي المباني شمالي غزة وربع المباني في خان يونس جنوبي القطاع.


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