الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض

وطنا اليوم:قررت أمانة عمان الكبرى، العمل بحالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الجمعة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

ويتوقع أن تشهد الأجواء نهار الجمعة انخفاضاً في درجات الحرارة مع احتمال تساقط زخات متفرقة من الأمطار على مناطق متفرقة من وسط الأردن، وبعض المناطق الجنوبية، إضافة إلى زخات متفرقة في أجزاء محدودة من شرق المملكة.

كما يتوقع أن يتأثر المنطقة بمنخفض جوي السبت القادم، يرافقه كتلة هوائية باردة، مما يزيد من فرص تساقط زخات مطرية على مناطق وسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى زخات متفرقة في أجزاء محدودة من شرق المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة ، إن كوادر الأمانة جاهزة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي.

ودعا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وحثت الأمانة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية على ضرورة تأمين مواد البناء لتجنب انجرافها وتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى التفقد الدوري للمضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع.

وناشدت التجار إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية في تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

منخفض جوي من الدرجة الثانية

وذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن الأردن يتأثر عتباراً من ساعات مساء وليل يوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، مصنف من الدرجة الثانية.

وقال طقس العرب إنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار الجمعة لتصبح أقل من المعدل العام بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع ظهور سحب متفرقة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط بعد الظهر والعصر في مناطق البادية الشمالية والشرقية.

وأضاف أن الطقس يصبح باردا وغائم جزئيا إلى غائم ليلاً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الشمالية، تمتد خلال ساعات فجر وصباح يوم السبت إلى أجزاء وسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية.

ازدياد تأثر الأردن بالكتلة الهوائية الباردة

وأشار طقس العرب إلى أنه يزداد تأثر الأردن السبت بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، بحيث يكون الطقس نهارا بارداً وغائماً في مختلف المناطق.

وتهطل أمطار في شمال الأردن تمتد على فترات إلى أجزاء من المناطق الوسطى وبشكل أقل جنوب المملكة، تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 70-80 كم/ساعة، تثير الغبار في المناطق الصحراوية، مع احتمالية لتشكل الضباب في بعض المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

ويكون الطقس ليلا باردا في عموم المناطق وغائم جزئي إلى غائم أحياناً، وشديد البرودة في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية وبعض المرتفعات الجبلية العالية، يتوقع أن تهطل الأمطار في شمال المملكة مع تحسن فرص الأمطار في المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان، كما وتشمل الأمطار بعض المناطق الجنوبية، مع احتمالية لتشكل الضباب في بعض المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة،تنشط في المناطق الشرقية.

بقاء الأردن تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة

وأشار طقس العرب إلى أنه يبقى الأردن يوم الأحد، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، إذ يكون الطقس بارداً وغائم جزئيا إلى غائم في مختلف المناطق، وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد أحياناً إلى أجزاء من جنوب المملكة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويكون الطقس بارداً ليلا في عموم المناطق، وشديد البرودة في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية وبعض المرتفعات الجبلية العالية.

وتوقع طقس العرب هطول الأمطار المتفرقة بشكل ضعيف خلال ساعات الليل في بعض المناطق ولفترات محدودة، كما يتوقع تشكل الضباب مع ساعات الفجر والصباح الباكر في أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية بما فيها مطار الملكة علياء الدولي، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

التوصيات:

– تنبيه من التدني اللافت في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

– تنبيه من هبات الرياح النشطة أحياناً والتي تصل 60 -70 كم/ساعة.

– تنبيه من التدني اللافت في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية بما فيها مطار الملكة علياء الدولي فجر وصباح الاثنين