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نتنياهو : لن نوقف الحرب وعلى حماس إما الاستسلام أو الموت

منذ 3 ثواني
نتنياهو : لن نوقف الحرب وعلى حماس إما الاستسلام أو الموت

وطنا اليوم:ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على حركة حماس بشأن ضرورة وقف الهجمات على قطاع غزة قبل مناقشة إمكانية إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين.
وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة “إكس”:
نحن نقاتل حتى النصر.
لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها: القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا.
على حماس إما الاستسلام أو الموت.
ليس لديها ولن يكون لديها خيار آخر.
وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، شروط كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، شروط كتائب القسام للإفراج عن المحتجزين.
وأكد أبو عبيدة، أن شروط القسام شروط القسام للإفراج عن المحتجزين هي وقف العدوان على قطاع غزة بشكل كلي، لافتا إلى أن الاحتلال إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان.
وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قال لـ”رويترز”، الخميس، إن الحركة “ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين”.
وأضاف: “قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر به إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تتم بعد وقف العدوان”.
وزار هنية مصر، الأربعاء، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.
وقالت الولايات المتحدة إن مفاوضات “جادة للغاية” تجري حول هدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق ما تزال غير واضحة.


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