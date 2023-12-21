القسام تبث مقطعا مصورا لأسرى قتلوا بقصف الاحتلال

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام مقطعا مصورا لثلاثة أسرى قتلوا بقصف جيش الاحتلال.

ولوحظ في الفيدو ان الاسرى الثلاثة كانوا بصحة جيدة ويضحكون ويتسامرون حتى قتلوا جراء القصف الاسرائيلي الاخير.

وجاء في مقطع الفيديو الذي وجهته كتائب القسام لذوي الأسرى: “لايزال نتنياهو يصرّ على قتلهم.. اليا توليدانو، نك بيزر، رون شيرمان.. ثلاثتهم قُتلوا بسلاح جيشكم”

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال قبيل نشر الفيديو بقليل ، انه لن يتم خروج أي اسير سوى بالتفاوض.

وبين أبو عبيدة : لا يمكن الإفراج عن أسرى العدو أحياء إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء وهذا موقف ثابت ولا بديل عنه سوى استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشها المتغطرس و بقرار من قيادتهم السياسية التي تهرب من مواجهة الحقيقة والاعتراف بها.