أبو عبيدة: العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، إن مجاهدي الكتائب ما زالوا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة ويستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة”.

وأضاف، “أن عدد عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري بلغ 720 آلية، كما نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة”.

وأكد أبو عبيدة، “أن ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز، كما أن العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحد”.

وتابع، “أن العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته، ولم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه”.

وأشار أبو عبيدة إلى أن استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، مبينا “أن العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان”.

ووجه أبو عبيدة تحية “لمقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان”.‬

‫وأكد، “نشد على أيادي أبناء شعبنا في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية النازية”.