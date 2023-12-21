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الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بعدد من أعضاء الهيئة العامة بمحافظة معان .. صور

منذ ثانيتين
الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بعدد من أعضاء الهيئة العامة بمحافظة معان .. صور

وطنا اليوم:التقت الأمانة العامة لحزب إرادة بحضور الأمين العام نضال البطاينة وعدد من الأمناء العامين المساعدين ورئيس مجلس حزب إرادة بمحافظة معان الدكتور حسين عساف، مع عدد من أعضاء الهيئة العامة في محافظة معان في إطار النهج التشاركي للحزب والتواصل مع أعضاء الحزب واطلاعهم على سير العمل في الحزب وتطوراته.

وجرى خلال اللقاء وضع أعضاء الحزب بصورة خطط الحزب في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعداد برنامج الحزب من قبل لجانه القطاعية، والمشاركة في الإنتخابات.

وبين البطاينة أن مقر الحزب في المحافظة سيكون جاهزًا لاستخدام أعضاء الحزب في المحافظة في غضون أسبوعين ضمن خطة الحزب بفتح مقرات في جميع المحافظات.

وقدّم أعضاء الحزب في معان آراءهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، حيث اتسم اللقاء بالشفافية والانفتاح على مختلف النقاشات والآراء.


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