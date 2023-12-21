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القسام: قتل 17 جنديا إسرائيليا في عمليتين في التوام واليرموك في غزة

منذ ساعة واحدة
القسام: قتل 17 جنديا إسرائيليا في عمليتين في التوام واليرموك في غزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الخميس، قتل 17 جنديا إسرائيليا في عمليتين في منطقتي التوام واليرموك في مدينة غزة، خلال التوغل البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وقالت الكتائب في بيان، إن “مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات “الشواظ” والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة”.
وتحدث البيان عن “قتل 11 جنديًا من أفرادها”، ثم “تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود”.
وفي بيان لاحق، أعلنت الكتائب عن الإغارة على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة اليرموك في مدينة غزة والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة.
وأضاف البيان: “تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين”.


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