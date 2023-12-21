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المستشفيات الخاصة: تأجيل إيقاف التعامل مع شركات التأمين لمطلع آذار المقبل

منذ ساعة واحدة
المستشفيات الخاصة: تأجيل إيقاف التعامل مع شركات التأمين لمطلع آذار المقبل

وطنا اليوم:عقد أعضاء الهيئة العامة في جمعية المستشفيات الخاصة، يوم الخميس، لقاء تشاوريا لمناقشة موضوع تعديل العقود مع شركات التأمين.
ووفق ما ورد ، بعد المناقشة والاستماع لجميع آراء الحضور، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان على أهلنا في فلسطين، فقد تقرر تأجيل القرار فيما يخص إيقاف التعامل مع شركات التأمين وشركات إدارة التامين لغاية مطلع آذار المقبل، والعمل على التفاوض مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الجمعية أن هيئتها العامة تقف داعمة لموقف إدارتها ممثلة برئيس وأعضاء المجلس، بضرورة إعادة النظر بتعديل العقود مع شركات التأمين والأسعار الحالية


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