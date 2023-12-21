ترقية الدكتور إياد شعبان إلى رتبة أستاذ مشارك في عمان الأهلية

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة عمان الأهلية خلال جلسة عقدها يوم الثلاثاء الموافق 19/ 12/ 2023 ترقية الدكتور إياد عبدالله شعبان إلى رتبة أستاذ مشارك في إدارة الأعمال.

يُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، ويعمل حالياً مساعداً لرئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط ومديراً

لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى عمله كعضو هيئة تدريسية في كلية الأعمال في الجامعة، حيث يتمتع بخبرة عملية تزيد عن عشرين عاماً في مجالات التخطيط والجودة والموارد البشرية، وحاصل على العديد من الشهادات والدورات المهنية المتخصصة…. ألف مبارك للدكتور إياد شعبان.