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كلية الآداب في عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

منذ ساعة واحدة
كلية الآداب في عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

وطنا اليوم:استضافت كلية الآداب والعلوم بجامعة عمان الاهلية الكاتبة الأردنية عرين القاضي ورسام الكاريكاتير عمر العبدالات في ندوة حوارية بعنوان “اللغة العربية في الكتابة والفن” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقامت عميدة الكلية الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم بالترحيب بالحضور وإلقاء كلمة بهذه المناسبة.
كما ألقى الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية كلمة عزّز فيها أهمية اللغة العربية كعنصر فاعل في تشكيل الهوية وفي مواجهة التحديات الوطنية على المستوى الأردني والعربي.
وأدارت الحوارية نائبة العميدة للشؤون الأكاديمية الدكتورة مها ياسين حيث فتحت باب النقاش بين الضيفين والحضور.


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