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الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

منذ ساعة واحدة
الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، في العقبة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تستغرق يومين.
وسيبحث جلالة الملك مع ماكرون الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، والتعاون في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما سيبحثان العمل المشترك في مجال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في غزة، وضرورة عودة السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط.


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