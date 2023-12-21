الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، في العقبة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تستغرق يومين.

وسيبحث جلالة الملك مع ماكرون الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، والتعاون في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة.

كما سيبحثان العمل المشترك في مجال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في غزة، وضرورة عودة السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط.