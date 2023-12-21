بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

صحفيون وحقوقيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب شبكة الجزيرة في عمان

منذ ساعتين
صحفيون وحقوقيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب شبكة الجزيرة في عمان

وطنا اليوم:طالب صحفيون وحقوقيون أردنيون بضرورة محاسبة قاتل الشهيد المصور في قناة الجزيرة، سامر أبو دقة، والذي استشهد الجمعة الماضية في الـ25 من الشهر الجاري، إثر إصابته بشظايا قذيفة ألقيت في محيط مستشفى كمال عدوان جنوبي قطاع غزة.
وطالب صحفيون خلال وقفة تضامنية نظمها مركز الحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة الإعلامية، ظهر الخميس، في العاصمة عمان، طالبوا بوقف إمعان جيش الاحتلال باستهداف الصحفيين والمصورين في غزة، كما طالبوا بوقف العدوان الصارخ على المدنيين الآمنين في غزة.
وأكد متضامنون أنه وعلى الرغم من استشهاد أزيد من 90 صحفيا وصحفية وبشكل ممنهج ومتعمد، خلال العدوان المستمر منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر على قطاع غزة، إلا أن الحقيقة المرة لا يمكن تغييبها ولا إخفاءها
واستنكر مركز حماية وحريات الصحفيين الأردنيين صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية، عن الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية، وعلى الرغم من عشرات الأدلة الدامغة، وعلى مرءاً ومسمع من الجميع وعلى الرغم من عشرات التقارير الحقوقية، وتقارير المفوضية السامي لحقوق الإنسان، إلا أن جيش الاحتلال يصر في استهداف الصحفيين الفلسطينيين مع سبق الإصرار والترصد.
وتتزامن وقفة مكتب شبكة الجزيرة في عمان مع عدد من الوقفات المماثلة في مكاتب الشبكة في الدوحة واسطنبول ورام الله وغزة، بمشاركة عشرات الصحفيين والحزبيين وأعضاء بمؤسسات حقوقية عربية وعالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:19

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي شيوخ ووجهاء من عشائر النعيم والدعجة يثمنون مواقف الأردن وجهود الملك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين

16:35

ترقية الدكتور إياد شعبان إلى رتبة أستاذ مشارك في عمان الأهلية

16:33

كلية الآداب في عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

16:30

الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

16:23

الملكة رانيا :كيف يمكن اعتبار تجويع شعب شكلاً مشروعاً من أشكال الدفاع عن النفس

16:16

قد تُشعل التوتر مع مصر .. حكومة الاحتلال تُخطط لغزو بري لمدينة رفح

15:57

الاحتلال يرتكب جريمة بحق الأسير المحرر فاروق الخطيب

15:48

نقص المعروض تقفز بسعر الأرز لأعلى مستوى في 15 عاماً

15:27

المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 أجرى 2063 عملية جراحية

15:23

شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضمور

15:18

ضبط 11 وسيلة نقل عمومية غير ملتزمة بجرش

14:45

المـ.ـقاومة الفلسطينية تدك تل ابيب وأسدود وعسقلان بالصـ.ـواريخ

وفيات
شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضموروفيات الخميس 21-12-2023الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023