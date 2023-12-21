صحفيون وحقوقيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب شبكة الجزيرة في عمان

وطنا اليوم:طالب صحفيون وحقوقيون أردنيون بضرورة محاسبة قاتل الشهيد المصور في قناة الجزيرة، سامر أبو دقة، والذي استشهد الجمعة الماضية في الـ25 من الشهر الجاري، إثر إصابته بشظايا قذيفة ألقيت في محيط مستشفى كمال عدوان جنوبي قطاع غزة.

وطالب صحفيون خلال وقفة تضامنية نظمها مركز الحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة الإعلامية، ظهر الخميس، في العاصمة عمان، طالبوا بوقف إمعان جيش الاحتلال باستهداف الصحفيين والمصورين في غزة، كما طالبوا بوقف العدوان الصارخ على المدنيين الآمنين في غزة.

وأكد متضامنون أنه وعلى الرغم من استشهاد أزيد من 90 صحفيا وصحفية وبشكل ممنهج ومتعمد، خلال العدوان المستمر منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر على قطاع غزة، إلا أن الحقيقة المرة لا يمكن تغييبها ولا إخفاءها

واستنكر مركز حماية وحريات الصحفيين الأردنيين صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية، عن الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية، وعلى الرغم من عشرات الأدلة الدامغة، وعلى مرءاً ومسمع من الجميع وعلى الرغم من عشرات التقارير الحقوقية، وتقارير المفوضية السامي لحقوق الإنسان، إلا أن جيش الاحتلال يصر في استهداف الصحفيين الفلسطينيين مع سبق الإصرار والترصد.

وتتزامن وقفة مكتب شبكة الجزيرة في عمان مع عدد من الوقفات المماثلة في مكاتب الشبكة في الدوحة واسطنبول ورام الله وغزة، بمشاركة عشرات الصحفيين والحزبيين وأعضاء بمؤسسات حقوقية عربية وعالمية.