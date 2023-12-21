المـ.ـقاومة الفلسطينية تدك تل ابيب وأسدود وعسقلان بالصـ.ـواريخ

وطنا اليوم:افاد مصدر بأن صفارات الإنذار دوت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.

كما أفاد بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى

وأعلنت “كتائب القسام” عبر قناتها في “تلغرام”، أنها “تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن “22 صاروخا أطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى”.