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الاحتلال يقصف معبر كرم أبو سالم واستشهاد مدير المعبر

منذ 3 ساعات
الاحتلال يقصف معبر كرم أبو سالم واستشهاد مدير المعبر

وطنا اليوم:استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني ما ادى إلى استشهاد مدير المعبر وفق ما نقلت شبكة الجزيرة الإعلامية.
وقالت إن 4 شهداء ارتقوا نتيجة استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل.
واتى ذلك بعد استهداف إسرائيلي قرب معبر رفح أسفر عن سقوط جرحى
الى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “خصص منطقة جديدة تغطي حوالي 20 في المئة من وسط وجنوب مدينة خان يونس للإخلاء الفوري”.
وأضاف المكتب في تقريره اليومي أن الاحتلال حدد المنطقة في خريطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، والتي كانت قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر “موطنا لحوالي 111,542 فلسطينيا، وتضم عددا من مركز الإيواء استوعبت نحو 141,451 نازحا، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من الشمال”.
وأفاد المكتب بأن تعليمات الاحتلال المصاحبة للخريطة “تدعو الفلسطينيين إلى الانتقال فورا للملاجئ جنوب خان يونس، وتحديدا في أحياء الشابورة وتل السلطان والزهور في محافظة رفح المكتظة أصلا”.
وفي السابق، قالت الأمم المتحدة إن الوصول إلى هذه المعلومات والخرائط الإلكترونية “تتعرض للإعاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء”.
وشدد المكتب في تقريره اليومي على أن نطاق النزوح الناتج عن أمر الإخلاء غير واضح.
وبشأن عدد النازحين، وبين المكتب أن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمر صعب


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