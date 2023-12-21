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بن غفير وأعضاء حزبه يهدّدون بالإنسحاب من الحكومة

منذ 4 ساعات
بن غفير وأعضاء حزبه يهدّدون بالإنسحاب من الحكومة

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير إن فكرة تقليص العمليات في قطاع غزة تعكس فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة، وأكد أنه يجب حل مجلس الحرب فورا وأنه حان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة.
وهدد بن غفير، اليوم الخميس، بالخروج من الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، حال الموافقة على هدنة إنسانية جديدة مع حركة “حماس”.
وقال في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “إكس”، أنه “في حال وقف الجيش الإسرائيلي عن إكمال أهدافه المتمثلة في هزيمة “حماس” وإعادة المحتجزين لديها من قطاع غزة، فليأخذ في الاعتبار أن حزب “عوتسما يهوديت/قوة يهودية” ليس معهم”.
وأشار بن غفير إلى أنه وأعضاء حزبه لا يوافقون على وقف إطلاق النار في غزة والدخول في هدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، مهددا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي”.


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