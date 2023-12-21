النقابات تدعو للتصدي لمحاولات تهديد أمن الوطن

وطنا اليوم:اكدت النقابات المهنية اعتزازها بجهود القوات المسلحة–الجيش العربي في التصدي للمحاولات البائسة لتهديد أمن واستقرار الوطن، خصوصاً على حدودنا الشمالية.

وقالت في تصريحات صحفية باسم مجلس النقباء، أن الأردن وقيادته وانطلاقاً من واجبه وإرثه التاريخي والشرعي يؤدي دوراً هاماً وفاعلاً في المنطقة بأسرها، لا يمكن تجاوزه, يحظى باحترام وتقدير العالم بأجمعه, وهو على ذات الجانب يقف بالمرصاد بجيشه وشعبه وقيادته لكل عدو اثم يريده بسوء.

وشدد النقباء على وقوف نقاباتهم في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي الذين لا يألون جهداً في الذود والدفاع عن حدود الوطن وعن أمنه واستقراره.

واكدوا على موقفها الثابت والراسخ من قضايا الوطن ووقوفها بكل إمكانياتها المتاحة مع قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني والجيش العربي المصطفوي الباسل في رسالته الخالدة حماية للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبر مجلس نقباء النقابات عن دعمه الكامل للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية في جهودها لحماية حدود المملكة والتصدي للهجمات الإرهابية وتهديدات الأمن الوطني.

وشدد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن المجلس يجدد التأكيد على أهمية دور القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتضحياته المشهودة في الدفاع عن الوطن، ويدين بشدة محاولات الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى المساس بالأمن الوطني الأردني من خلال أنشطتها الإجرامية وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود واستغلال الانفلات الأمني في المناطق المحاذية للضغط على موقف الأردن الرسمي والشعبي وتغيير بوصلته الواضحة. ويتابع المجلس بعين الحرص على وحدة الصف الأردني في إصراره على ثواب? وعقيدة الجيش العربي الأردني بالحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

وأكد مجلس النقباء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية والمؤسسات المجتمعية والشعب الأردني في مواجهة التحديات الأمنية، ويجدد التأكيد على عزمه الراسخ على دعم وحماية الأمن الوطني وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

وأكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين فخره واعتزازه بجهود قواتنا المسلحة–الجيش العربي في التصدي للمحاولات البائسة لتهديد أمن واستقرار مملكتنا الأردنية الهاشمية خصوصاً على حدودنا الشمالية.

كما أدانت نقابة المحامين بأشد العبارات أي إعتداء على تراب الوطن وقواتنا المسلحة الباسلة.

واكدت النقابة وقوفها في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي الذين لا يألون جهداً في الذود والدفاع عن حدود الوطن وعن أمنه واستقراره.

واكدت على موقفها الثابت والراسخ من قضايا الوطن ووقوفها بكل إمكانياتها المتاحة مع قائد الوطن جلالة الملك والجيش في حماية للوطن والحفاظ على أمنه.