بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد مهنئًا الشيخ مشعل الصباح: أرجو المولى أن يعينكم على حمل الأمانة

منذ ساعة واحدة
ولي العهد مهنئًا الشيخ مشعل الصباح: أرجو المولى أن يعينكم على حمل الأمانة

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وقال سموه، عبر منصة الانستغرام، “أهنئ وأبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة، والاستمرار في مسيرة العطاء والإنجاز بما فيه نفع وخير لشعب الكويت العزيز”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:03

الاحتلال يقرر إغلاق عشرات المستوطنات والطرق في الشمال

12:48

النقابات تدعو للتصدي لمحاولات تهديد أمن الوطن

12:46

د. ذوقان عبيدات يكتب: نماذج ملهمة

12:43

الجيش والأرض وبوح النار

12:40

صفقة تبادل سجناء بين أمريكا وفنزويلا بوساطة قطرية

12:30

الحكومة : إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جسر الملك حسين انتصار للدبلوماسية الأردنية

12:23

صحة غزة : مئات الجرحى يفارقون الحياة لعدم توفر الخدمات الصحية

11:50

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : لغة ملكية لا تقبل التأويل .. وهذه دلالات زيارة المقدسيين الى عمان

11:46

وفيات في حادث انقلاب حافلة فريق كرة قدم جزائري

11:40

شاهد الفيديو الذي أفزع الاحتلال : صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم

11:17

الحرة الاردنية توقع مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل الاسواق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

11:10

المهندسين توقع اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن‎

وفيات
وفيات الخميس 21-12-2023الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023