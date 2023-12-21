ولي العهد مهنئًا الشيخ مشعل الصباح: أرجو المولى أن يعينكم على حمل الأمانة

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال سموه، عبر منصة الانستغرام، “أهنئ وأبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة، والاستمرار في مسيرة العطاء والإنجاز بما فيه نفع وخير لشعب الكويت العزيز”.