صحة غزة : مئات الجرحى يفارقون الحياة لعدم توفر الخدمات الصحية

وطنا اليوم:كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة لعدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس، إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة ريتشارد بيبركورن، للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس المحتلة “لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال”.

وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

يأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومحو مناطق بالكامل في القطاع واستهداف المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس وكل دور الإيواء.

إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تتجه نحو معبر رفح بعد وصول نداءات حول وجود جرحى وإصابات جراء قصف للاحتلال قرب المعبر.

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “خصص منطقة جديدة تغطي حوالي 20 في المئة من وسط وجنوب مدينة خان يونس للإخلاء الفوري”.

وأضاف المكتب في تقريره اليومي أن الاحتلال حدد المنطقة في خريطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، والتي كانت قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر “موطنا لحوالي 111,542 فلسطينيا، وتضم عددا من مركز الإيواء استوعبت نحو 141,451 نازحا، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من الشمال”.

وأفاد المكتب بأن تعليمات الاحتلال المصاحبة للخريطة “تدعو الفلسطينيين إلى الانتقال فورا للملاجئ جنوب خان يونس، وتحديدا في أحياء الشابورة وتل السلطان والزهور في محافظة رفح المكتظة أصلا”.

وفي السابق، قالت الأمم المتحدة إن الوصول إلى هذه المعلومات والخرائط الإلكترونية “تتعرض للإعاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء”