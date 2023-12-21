الحرة الاردنية توقع مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل الاسواق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

وطنا اليوم:وقعت شركة الاسواق الحرة الاردنية مذكرة تفاهم بين ائتلاف ضم الاسواق الحرة الاردنية وشركة هاينمان الالمانية و شركة استرا السعودية مع شركة مطارات جدة (jedco) وذلك لإدارة وتشغيل الاسواق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر حفل التوقيع الذي اقيم في جدة ممثلون عن كافة الشركاء، حيث مثل شركة مطارات جدة (jedco) رئيس هيئة المديرين السيد رائد المديهيم والرئيس التنفيذي السيد ايمن ابو عباة. كما مثل شركة الاسواق الحرة الاردنية الرئيس التنفيذي، المهندس هيثم المجالي، . و مثل شركة هاينمان الالمانية، المدير التنفيذي للمبيعات، السيد فلوريان سايدل وعن شركة استرا الرئيس التنفيذي السيد غسان عقيل .

ويمثل هذا الائتلاف منظومة اقتصادية ناشئة تطلق فضاءات عملها من خلال التنوع الكبير في خبرات الشركاء الثلاث في مجال تجارة الاسواق الحرة عالمياً، بهدف تقديم خدمات ذات مستوى عالمي وغير مسبوق في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ما يمثل خطوة هامة ونوعية في قطاع الاسواق الحرة في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تشكيل هذا التحالف الاستراتيجي بين شركة الاسواق الحرة الاردنية والتي تعتبر احدى اكبر الشركات الوطنية في مجال تجارة الاسواق الحرة وشركة هاينمان الالمانية، و هي واحدة من اهم الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الاسواق الحرة في المطارات، ومجموعة شركات استرا السعودية، كواحدة من اكبر الشركات الخدماتية والتجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط؛ ليشكل هذا التحالف نقطة إطلاق لمنظومة عمل تستند لقيم التميز والابتكار في تلبية احتياجات المسافرين والسياح في المملكة العربية السعودية.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية، المهندس هيثم المجالي ان التعاون والتحالف الاستراتيجي بين الشركاء الثلاثة هو اكثر من مشروع تجاري ربحي، وانما هو خير دليل على التزام شركة الاسواق الحرة الاردنية بالتوسع الاستراتيجي في المنطقة ورفد الاقتصاد الاردني من خلال التوسع خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً ان هذا التحالف هو عنصر مهم في تبادل الخبرات مع شركات اقليمية وعالمية .

ومن الجدير بالذكر ان ان مثل هذه الخطوة من شأنها المساهمة الايجابية في الارتقاء بتجربة المسافرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية.٢٠٣٠”

ويذكر ان هذا المشروع المتوافق مع هذه الرؤية يمثل خطوة هامة نحو تنشيط قطاع السياحة وتجارة الاسواق الحرة في المملكة، وذلك من خلال تعزيز الابتكار وتوفير افضل الخدمات السياحية والتجارية والاقتصادية، والمساهمة في جعل المملكة العربية السعودية وجهة سياحية واقتصادية عالمية .