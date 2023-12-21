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مجمع اللغة العربية يكرم السلمان من جامعة البترا بجائزة أفضل كتاب مؤلف

منذ ساعتين
مجمع اللغة العربية يكرم السلمان من جامعة البترا بجائزة أفضل كتاب مؤلف

وطنا اليوم:منح مَجْمَع اللغة العربية “جائزة أفضل كتاب مؤلَّف”، مناصفة بين عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا الأستاذ الدكتور محمود السلمان عن كتابه: “في ثنايا الحيّ”، والكاتب والناقد المسرحي منصور علي عمايرة، عن كتابه: “مسرح القناع”.
وأعلن مجمع اللغة العربية الأردني نتائج مسابقته الثقافية التي نظمها احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع مبادرة “ض”.
وكرم المجمع بهذه المناسبة الفائزين في فئات المسابقة المتعددة ومنها: “جائزة أفضل كتاب مترجم”، وجائزة “مسابقة فن الخط العربي” للكبار، وجائزة “مسابقة فن الخط العربي” للأطفال والشباب، وجوائز “مسابقة أفضل نص نثري” للأطفال وللشباب، وجوائز “مسابقة المطالعة” للأطفال والشباب.
كما كرم المجمع، أوائل امتحان الكفاية في اللغة العربية لعام 2023، ومحكِّمي الجوائز، والخبراء الذين أشرفوا على تحكيم المشاركات.


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