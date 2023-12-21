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رسالة هامة من التعليم العالي للمتقدمين للمنح والقروض

منذ 3 ساعات
رسالة هامة من التعليم العالي للمتقدمين للمنح والقروض

وطنا اليوم:قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إن أي طالب متقدم للاستفادة من المنح والقروض وأدخل عن طريق الخطأ رقم الهاتف بإمكانه التعديل إلكترونيا.
وجاء في بيان الوزارة، “مهم جدا لطلبة الجامعات الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة”.
وكانت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية، ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024/2023، اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/12/27.
ودعت جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة، إلى الدخول للموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه


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