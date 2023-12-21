التحقيق مع 19 سجانا إسرائيليا ضربوا أسيرا في زنزانته حتى الموت

وطنا اليوم:سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فجر الخميس، بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة “لاهف 433” مع 19 سجانا تابعين لمصلحة السجون متورطين بالاعتداء على أسير فلسطيني حتى الموت في سجن “كتسيعوت” قبل نحو شهر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الأسير الذي أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاته يوم الجمعة 18 ديسمبر هو ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من قلقيلية.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن جثمان الأسير خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء.

وأوضحت الرقابة في البيان، أنها فرضت عليهم “شروطا مقيدة للإقامة الجبرية”.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك الجمعة الماضي، “إن الاحتلال أقدم على اغتيال الأسير أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27 مايو 2005 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما”.

وتشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى وفاة 6 أسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي.