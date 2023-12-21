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قوات الاحتلال تطالب بإخلاء السكان من خانيونس

منذ 4 ساعات
epa10972950 Displaced Palestinians prepare bread near the rubble of a destroyed building, using firewood due to the shortage of gas, in the Khan Yunis refugee camp, southern Gaza Strip, 13 November 2023. The United Nations estimates that over 1.5 million people are currently internally displaced inside the Gaza Strip, following the 07 October Hamas attacks into Israel and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA/HAITHAM IMAD

وطنا اليوم:قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “خصص منطقة جديدة تغطي حوالي 20 بالمئة من وسط وجنوب مدينة خانيونس للإخلاء الفوري”.
وأضاف المكتب في تقريره اليومي إن الاحتلال حدد المنطقة في خريطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، والتي كانت قبل السابع من تشرين الاول “موطنًا لحوالي 111542 شخصًا، وتضم عددا من مركز الإيواء استوعبت نحو 141451 نازحاً، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقاً من الشمال”.
وأفاد المكتب بأن تعليمات الاحتلال المصاحبة للخريطة “تدعو السكان إلى الانتقال فورًا للملاجئ جنوب خانيونس، وتحديدًا في أحياء الشابورة وتل السلطان والزهور في محافظة رفح المكتظة أصلا”.
وفي السابق، قالت الأمم المتحدة إن الوصول إلى هذه المعلومات والخرائط الإلكترونية “تتعرض للإعاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء”.
وشدد المكتب في تقريره اليومي على “إن نطاق النزوح الناتج عن أمر الإخلاء غير واضح”.
وبشأن عدد النازحين، وبين المكتب أن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمرصعب، ومشيرا إلى أن وكالة (الأونروا)، قدرت حوالي 1.9 مليون شخص في غزة، أو (85 بالمئة) من السكان هم نازحون”.


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