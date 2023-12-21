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كرة الثلج تتدحرج.. 16 ولاية تنضم إلى كولورادو وتسعى لمنع مشاركة ترامب في الانتخابات

منذ 4 ساعات
كرة الثلج تتدحرج.. 16 ولاية تنضم إلى كولورادو وتسعى لمنع مشاركة ترامب في الانتخابات

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن دعاوى قضائية رُفعت في 16 ولاية أخرى على الأقل تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة باختيار بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.
وكتبت الصحيفة: “توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر”.
وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في “التمرد”، بالأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.
وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية للعام المقبل.
واعتبر ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئا وقال إنه سيتم الطعن فيه.


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