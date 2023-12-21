بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تسريب عرض إسرائيلي وحماس ترفض التفاوض قبل وقف الحرب

منذ 4 ساعات
تسريب عرض إسرائيلي وحماس ترفض التفاوض قبل وقف الحرب

وطنا اليوم:علم من مصادر قريبة من مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس أن الأخيرة أبلغت الوسطاء أنها غير مستعدة لبحث أي صفقة إنسانية أو شاملة من دون وقف إطلاق النار.
كما أكدت المصادر أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الحالية إلى القاهرة لا تدخل في إطار مفاوضات الأسرى، ولكن في إطار السعي لفك الحصار عن غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ولا سيما أن غازي حمد المسؤول عن المعابر في قطاع غزة موجود ضمن الوفد.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس رفضت مناقشة العرض الإسرائيلي قبل وقف كامل لإطلاق النار في غزة.
وكشفت القناة “13”، العبرية، عن تصور إسرائيلي لصفقة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تشمل عمليات تبادل أسرى، ووقفا مؤقتا لإطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا من بعض المناطق في القطاع.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على ملف المفاوضات قولهم، إن “الجيش الإسرائيلي يرى أن هنالك إمكانية للانسحاب من بعض المناطق في قطاع غزة، خصوصا تلك التي يدّعي أنه أنهى عمليته العسكرية فيها”.
ونقلت القناة عن مسؤول عسكري رفيع قوله إنه “ليست لدى إسرائيل مشكلة في الانسحاب من بعض المناطق، مع أنه سيتم تصوير هذا البند كما لو أنه إنجاز للمقاومة، لكن في الحقيقة هذه خطوة تنوي إسرائيل تنفيذها في كل حال”.
وفيما يتعلق بتبادل الأسرى، قالت القناة، إن “إسرائيل وافقت على إطلاق سراح معتقلين بارزين في الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا من النساء وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية”.
وعلى صعيد وقف إطلاق النار، رجحت القناة العبرية، أن “يتم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار تتراوح فترته الزمنية بين أسبوع وأسبوعين”.
وأكدت القناة أن التقديرات الإسرائيلية الرسمية تفيد بأن التوصل لصفقة لن يتحقق قبل كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال مسؤول كبير آخر، لم تسمه القناة: “أعربت إسرائيل لقطر والولايات المتحدة عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:03

الاحتلال يقرر إغلاق عشرات المستوطنات والطرق في الشمال

12:48

النقابات تدعو للتصدي لمحاولات تهديد أمن الوطن

12:46

د. ذوقان عبيدات يكتب: نماذج ملهمة

12:43

الجيش والأرض وبوح النار

12:40

صفقة تبادل سجناء بين أمريكا وفنزويلا بوساطة قطرية

12:32

ولي العهد مهنئًا الشيخ مشعل الصباح: أرجو المولى أن يعينكم على حمل الأمانة

12:30

الحكومة : إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جسر الملك حسين انتصار للدبلوماسية الأردنية

12:23

صحة غزة : مئات الجرحى يفارقون الحياة لعدم توفر الخدمات الصحية

11:50

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : لغة ملكية لا تقبل التأويل .. وهذه دلالات زيارة المقدسيين الى عمان

11:46

وفيات في حادث انقلاب حافلة فريق كرة قدم جزائري

11:40

شاهد الفيديو الذي أفزع الاحتلال : صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم

11:17

الحرة الاردنية توقع مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل الاسواق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

وفيات
وفيات الخميس 21-12-2023الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023