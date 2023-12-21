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تحذير من الزعيم كيم: لن نتردد باستخدام النووي

منذ 4 ساعات
تحذير من الزعيم كيم: لن نتردد باستخدام النووي

وطنا اليوم:تحدثت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية عن اطلاق الزعيم المثير للجدل كيم جونغ أون تهديدات لإستخدامه السلاح النووي حال استفزاز بلاده.
وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن كيم توعد باستخدام السلاح النووي وأن بيونغيانغ لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية، مشيرة إلى أنه أدلى بالتصريح خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش بشأن أحدث التدريبات على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأضافت الوكالة أن كيم قال: ” النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة كان تفسيرا واضحا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية”.
ويذكر أن كوريا الشمالية اختبرت أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الإثنين لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأميركي المتزايد، وهو ما أثار تنديد الولايات المتحدة وحلفائها


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