جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده في غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بمقتل ثلاثة من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الرقيب لافي جيحاسي (19 عاما)، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والملازم يعقوب إليان، (20 عاما) طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كقائد فصيلة في قاعدة جفعاتي الجوية، قتل كذلك في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الملازم عمري شورتز (21 عاما)، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 5 جنود بينهم ضابط من سلاح المدرعات بجراح خطيرة بمعارك خان يونس في قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 469 قتيلا، بينهم 137 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي