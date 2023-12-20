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الظهراوي: أنا في ارادة وسأبقى

منذ ساعة واحدة
الظهراوي: أنا في ارادة وسأبقى

وطنا اليوم – صرح النائب محمد جميل الظهراوي أنه لم يتقدم إلى حزب إرادة مباشرة بأي استقالة ، وانه كتب استقالته بالفعل ووقعها نتيجة لظرف وانفعال آني ليس له علاقة بالحزب ولكنه لم يفوض اي شخص بالتصرف بها او التصريح بإسمه للإعلام ، وأضاف الظهراوي بأنه يحترم مؤسسية حزبه وان الاستقالة لو كان ينوي المضي بها قدماً لكان اجتمع مع قيادة الحزب التي يحترمها واخبرهم بها وهذا لم يحدث ولن يحدث، وأضاف بأنه عدل عن استقالته لأنه إنضم لحزب إرادة من أجل رؤية الحزب في مملكة أردنية هاشمية ديموقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسياً واقتصادياً واجتماعياُ ومؤسسياً ، وذلك من أجل أردن قوي وفلسطين قوية ، وأضاف أنه شهد كل وقفات الحزب ودفاعه عن ميادئه وأنه عضو في المجلس المركزي للحزب ، وأضاف الظهراوي بأنه يجلس مع العديد من الأحزاب ويطلع على فكرها ويتلقى العديد من العروض لإنضمامه لها وهذا لا يعني بأي حال تركه لمشروعه إرادة الذي هو من أوائل مؤسسيه.

 


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