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أبو عبيدة : دمرنا 41 آلية عسكرية وقتلنا 25 جندياً في 72 ساعة

منذ 3 ثواني
أبو عبيدة : دمرنا 41 آلية عسكرية وقتلنا 25 جندياً في 72 ساعة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة ، مساء الاربعاء ، ان المقاومة الفلسطينية تمكنت خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا وقتل 25 جندياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة من الاحتلال.
واكد ابو عبيدة في تصريحات ، استهداف المقاومة القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود،
وتابع ابو عبيدة ان المقاومة قصفت مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة،
وقال ان المقاومة قصفت مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة


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