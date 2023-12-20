اليوم الـ 75 للعدوان على غزة .. 20 ألف شهيد والمجازر مستمرة

وطنا اليوم:لليوم الـ75 يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه المتواصل على غزة، وسط قصف كثيف استهدف مختلف مناطق القطاع، وحرب إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين.

وشنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على عدة مناطق من قطاع غزة فجر الأربعاء.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 20 ألف على الأقل، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي تسببت بفقدان 6700 شخص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال المكتب، إن 75 يوما من العدوان خلفت 26700 شهيداً ومفقوداً، بينهم 20 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات منهم 8 آلاف شهيد من الأطفال و6200 امرأة شهيدة، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و97 شهيداً من الصحفيين.

ولا يزال 6700 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساءـ فيما أصيب 52600 مصاباً.

وبلغ عدد الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال الحرب، المئات من بينهم 99 حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و8 معتقلين من الصحفيين.