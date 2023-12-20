الارصاد : هذا موعد الانقلاب الشتوي وبداية المربعينية

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن يوم الجمعة الموافق 22 كانون الأول 2023 يصادف موعد الانقلاب الشتوي لموسم 2023/2024 عند الساعة السادسة و 27 دقيقة صباحاً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم عند الساعة السابعة و32 دقيقة من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117°، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243° عند الساعة الخامسة و36 دقيقة مساءً، بحيث يسجل هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل ويكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم 10 ساعات و3 دقائق فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و57 دقيقة.

وأضاف آل خطاب انه ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم 2023/2024 والتي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، حيث تعتبر هذه الأيام أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري، فيما قد تشهد امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، والتي كان آخرها في مربعانية موسم 2021/2022 حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق أغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.

وتشير الدراسات في إدارة الأرصاد الجوية بأن اعلى مجموع مطري شهدته محطة رصد مطار عمان المدني خلال مائة عام ماضي خلال فترة المربعانية كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم محققة ما نسبته 87% من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعانية 0.6 ملم في موسم 2013/2014.

وافاد بأن الدراسات الإحصائية المناخية لفترة المربعانية تشير إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لهذه الفترة محسوباً للفترة (1991-2020) يبلغ في مطار عمان المدني 13.1 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.6 درجة مئوية، كما يبلغ المعدل العام للأمطار 78 ملم، ويبين السجل المناخي أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان المدني بلغت (26.3) درجة مئوية بتاريخ 23/12/1963 وأقل درجة حرارة صغرى 7.5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون ثاني 1973.

اما على مستوى المملكة وخلال فترة المربعانية فقد بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة 31.5 درجة مئوية بتاريخ 03/01/1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى في محطة الشوبك بلغت (14.0-) درجة مئوية بتاريخ 07/01/1992.

والجدير بالذكر بان مجاميع امطار مربعانية الموسم الماضي 2022/2023 انتهت بمجاميع امطار ضعيفة في اغلب مناطق المملكة حيث لم تشكل من امطار المربعانية سوى 8% في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت (15%-19%) في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الأغوار الوسطى، فيما كانت الهطولات في فترة المربعانية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت (24%-29%) من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) أعلى أداء في مربعانية الموسم محققة ما نسبته 73% من معدلها الموسمي العام