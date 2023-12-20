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الاحتلال يعلن تدمير حي الشجاعية .. ونتنياهو: نقصف حماس بنيران هائلة

منذ ساعة واحدة
epaselect epa10906107 Smoke rises after Israeli warplanes targeted the Palestine tower in Gaza City, 07 October 2023. Rocket barrages were launched from the Gaza Strip early 07 October in a surprise attack claimed by the Islamist movement Hamas. In a televised statement, the Israeli prime minister said the country is at war. EPA/MOHAMMED SABER

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نقصف حماس بنيران هائلة ومن يعتقد أننا سنتوقف قبل أن نقضي عليها فهو مفصول عن الواقع”.
وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، تدمير ومحو حي الشجاعية في مدينة غزة عن وجه الأرض.
وجاء ذلك بعدما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة، استهدفت حي الشجاعية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل شرعت في إقامة منطقة عازلة شمالي قطاع غزة، حيث تهدم 40 منزلا وعمارة يوميا.
وأوضحت صحيفتا يديعوت أحرونوت ومعاريف أن عمق المنطقة العازلة يتراوح بين كيلومتر وكيلومترين.
كان أوفير فولك مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية قد تحدث عن فكرة إقامة منطقة عازلة وكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية.
وقال لرويترز: “الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية من 3 مستويات للقضاء على حماس”.
وفي معرض توضيحه لموقف الحكومة الإسرائيلية، قال إن المستويات الثلاثة تشمل تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع.
وأضاف: “المنطقة العازلة قد تكون جزءا من عملية نزع السلاح”، ورفض تقديم تفاصيل عندما سئل عما إذا كانت هذه الخطط قد أثيرت مع شركاء دوليين، منهم دول عربية.
وبث جنود من جيش الاحتلال مقطعا مصورا للحظة تفجير عدد كبير من الابنية في منطقة شرق الشجاعية شمال وسط قطاع غزة.
ويهدي الجندي تفجير الابنية المدنية لمستوطني مغتصبة ناحل عوز قائلا : “اتمنى ان يكون هنالك شاطئا للبحر لناحل عوز”.


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