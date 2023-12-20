الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بأعضاء الهيئة العامة في محافظة المفرق…صور

وطنا اليوم:التقت الأمانة العامة لحزب إرادة بحضور الأمين العام نضال البطاينة بأعضاء الهيئة العامة في محافظة المفرق في إطار النهج التشاركي للحزب والتواصل مع كل أعضاءه ، واطلاعهم على سير العمل في الحزب و تطوراته .

وجرى خلال اللقاء وضع الاعضاء بصورة الخطط في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعداد برنامج الحزب من قبل لجانه القطاعية، والمشاركة في الإنتخابات، و مسودة التعليمات المعدلة للهيكل التنظيمي لمجالس الفروع والمكاتب وآلية عملها.

وقدم أعضاء الحزب في المفرق آراءهم واستفساراتهم ومقترحاتهم ،

حيث اتسم اللقاء بالشفافيه و الانفتاح على مختلف النقاشات و الاراء .

وكان من أبرز مخرجات اللقاء الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة يشرف على تنفيذها مجلس فرع المفرق وإعداد قاعدة بيانات محدثة لاعضاء الهيئة العامة من الحزب .

الاوضاع في قطاع غزة كانت حاضرة بقوة في اللقاء، حيث اشاد الحضور بمواقف الحزب الداعمة للموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وطالب أعضاء الهيئة العامة، الأمانة العامة بضرورة التنسيق مع مجلس النواب من خلال نواب الحزب للضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة ،وادخال مزيد من المساعدات الغذائية والطبية.

وحضر اللقاء فريق الأمانة العامة بالحزب ورئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة المفرق المحامي حمزة أخو ارشيده، ورئيس هيئة التقاضي في المحكمة الحزبية الدكتور محفوظ المشاقبة