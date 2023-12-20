صحفيون واعلاميون أردنيون من اجل غزة و فلسطين ..اسماء

وطنا اليوم:في ظل حرب الابادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني على اهلنا في غزة وفلسطين ، وجراء انحياز الاعلام الغربي الكامل غير المهني وغير الاخلاقي للرواية الصهيونية وتجاهله لم يرتكبه جيش الاحتلال النازي من مجازر بشعة يندى لها جبين البشرية ،ولان الزملاء الصحفيين في غزة والضفة الغربية باتوا في مقدمة بنك اهداف لالة الحرب الصهيونية الغاشمة .. نعلن نحن الموقعين أدناه من صحفيين واعلاميين وكتاب وعاملين في حقل الإعلام عن تجديدنا لعهد الوفاء لدماء الشهداء والتزامنا برسالتنا الصحفية السامية التي تقف مع الحقيقة واصحاب الحق مهما عظمت الكلفة ، وأن نبذل ما بوسعنا من جهد وخبرة وادوات ومنصات لتغطية حقيقة ما يرتكب من فظائع وجرائم وانتهاكات لايصال الحقيقة والإعلاء من شأن أصحاب الحق والمدافعين عنه في غزة وفلسطين .

معاهدين الله عز وجل على أن نذود عن أخوتنا وأهلنا في فلسطين الصابرين المرابطين المقاومين ضد آلة البروباغندا الإسرائيلية التي هدفت وتهدف لإيجاد فجوات بين فلسطين وحاضنتها من أبناء الأمة ، مؤكدين استمرارنا بهذا الاصطفاف المبدئي والاخلاقي مع اشقائنا حتى تحرير الارض والانسان في فلسطين ، ايقونة الحق والحرية والنضال ..

ابتسام العوضات صحفي

ابراهيم خريسات صحفي

ابراهيم غرايبة صحفية

احمد الحريبي ناشر موقع الصنارة نيوز

احمد الحسبان صحفية

احمد الرواشدة صحفي

احمد الزغيلات صحفي

احمد الشوابكة صحفي

احمد الغلايني إعلامي / جفرا نيوز

احمد برقاوي صحفي

احمد سليم العياصرة صحفية

احمد عثمان النسور صحفي

اخلاص القاضي صحفية

اسامة الشريف صحفي

اسراء خليفات صحفية

اسماعيل الشريف اعلامي

اكرام الزعبي إعلامية / التلفزيون الأردني

المعتصم بالله محمد الهامي إعلامي / جمعية الكتاب الإلكترونيين

امال ابو جنيد صحفية

امجد المجالي صحفي

امين الرواشدة صحفي

امين المرايات صحفي

امين المعايطة صحفي

امين زيادات ناشر موقع نبراس نيوز

انتصار السوارية ناشرة موقع جوهرة العرب

انس الخصاونة صحفي

اوس كتانة صحفي

اياد خليفة صحفي

ايمان المومني ناشر موقع نيوبوست وصحفي

ايمان ظاظا إعلامية

ايمن الحنيطي صحفي

ايناس صويص صحفية

إبراهيم أبو صفيرة إعلامي / راديو صوت الزرقاء

إبراهيم قبيلات ناشر موقع نيسان نيوز

إحسان التميمي إعلامي

إيهاب سلامة صحفي

إيهاب مجاهد صحفي

أحمد الزبون صحفي

أحمد الطيب إعلامي

أحمد العنبوسي صحفي

أحمد توفيق الحراسيس صحفي

أحمد جميل شاكر صحفي

أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف وصحفي

أحمد ذيبان صحفي

أحمد صلاح الشوعاني ناشر ورئيس جمعية الكتاب الالكترونيين

أسامة الرنتيسي ناشر موقع الأول نيوز وصحفي

أسيد صبيحات إعلامي / مصوّر

أمل التميمي صحفية

أمين أبو هزيم ناشر موقع اللحظة الإخباري

أنس الخصاونة صحفي

أيمن الفضيلات إعلامي / صحيفة السبيل

آمال الضامن صحفية

آمال جراب صحفية

آية قمق صحفية

باسل العكور ناشر جو24 وصحفي

باسم محمد أبو حماد صحفي

بسام السلمان ناشر وصحفي

بسام بدارين صحفي

بسام ناصر إعلامي / صحيفة السبيل

بسمة السلايطة إعلامي / نبأ الأردن

بكر الامير إعلامي

بلال حسن التل صحفي

تمارا المجالي صحفية

توفيق عبدالحميد مبيضين ناشر ديرتنا نيوز

جازي المناصير صحفي

جانتي نور الدين صحفي

جمال العلوي صحفي

جمال عليان ناشر موقع عكاظ الإخباري

جمال فخيدة إعلامي / مصوّر

جمانة ابو حويلة صحفية

جميل حمد صحفي

جهاد البطاينة ناشر الشريط الإخباري

جهاد الرنتيسي صحفي

جهاد أبو بيدر صحفي

جهاد عبدالجابر صحفي

جوان الكردي صحفية

حاتم الكسواني ناشر حرير نيوز

حاتم ظاظا صحفي

حارث عواد صحفي

حازم الصياحين صحفي

حازم عكروش صحفي

حازم عياد إعلامي / صحيفة السبيل

حافظ الماضي صحفي

حاكم الخضير صحفي

حامد العبادي صحفي

حسام عطية صحفي

حسام غرايبة ناشر موقع وإذاعة حسنى

حسن الحسيني صحفي

حسن الشوبكي ناشر وصحفي / مدير مكتب قناة الجزيرة

حسن حيدر إعلامي / مدير مكتب قدس برس في عمان

حسن صفيرة صحفي / ناشر موقع الشريط الإخباري

حسين الرواشدة صحفي

حسين الرويضان صحفي

حسين كريشان صحفي

حسين محمد التيم إعلامي / التلفزيون الأردني

حلمي الاسمر صحفي

حمزة العكايلة صحفي

حمزة حيمور صحفي

حمزة دعنا صحفي

حنان الكفاوين صحفية

حنين زبيدة التاج الإخباري

حيدر الأغبر ناشر وكالة أخبار ع النار

خالد الخواجا العجارمة صحفي

خالد الشبول صحفي

خالد العسود المحارب كاتب

خالد الفريحات صحفي

خالد القبيلات صحفي

خالد تركي المجالي ناشر موقع كل الأردن

خالد حكمت الزعبي إعلامي / صحيفة الأمم

خالد وليد الجهني كاتب

ختام الشوبكي صحفية

خضر المشايخ ناشر ومدير عام قناة اليرموك

خلدون عبدالسلام الحباشنة صحفي

خليل القريوتي صحفي

خليل المزرعاوي صحفي

خليل زيادين صحفي

د. ابراهيم الخصاونة صحفي

د. احمد الوكيل ناشر موقع زاد الأردن

د. احمد زيدان صحفي

د. اخلاص يخلف إعلامية / التلفزيون الأردني

د. امل الجبور صحفية

د. بشار قبلان صحفي

د. جمال البواريد صحفي

د. جهاد المحيسن صحفي

د. حسام العتوم صحفي

د. حسين العموش صحفي

د. خالد الهيلات صحفي

د. خزيم الخالدي صحفي

د. خلدون فرحان نصير ناشر آفاق نيوز وستوك نيوز

د. رعد العتوم صحفي

د. زهير الطاهات صحفي

د. زياد الشخانبة صحفي

د. صالح الزيود الإذاعة الأردنية

د. صباح حراحشة إعلامية / التلفزيون الأردني سابقا

د. طاهر محمود الكلالدة صحفي

د. عبدالحكيم القرالة صحفي

د. عبدالمهدي القطامين صحفي

د. علي فواز العدوان صحفي

د. علي منعم القضاة صحفي

د. قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم

د. ماجد الخواجا كاتب

د. محمد الحجوج صحفي

د. محمد العمري صحفي

د. محمد خويلة صحفي

د. محمد كامل القرعان صحفي

د. محمد ناجي العمايرة صحفي

د. محمود شلبية صحفي

د. مها محمد الصراوي إعلامية

د. ميساء المصري إعلامية

د. نسرين عبدالله صحفية

د. نسيم أبو خضير إعلامي / الإذاعة الأردنية

د. وليد الشريف إعلامي

دانه زيادات إعلامية / جوردان نيوز

داود القرنة صحفي

داوود الشوابكة ناشر موقع تلسكوب الإخباري

دميانا كوكش صحفية

دينا سليمان صحفية

رابعة العواملة ناشرة سما الأردن

رامز ابو يوسف اعلامي

رامي الرفاتي إعلامي / جفرا نيوز

رانيا الصرايرة صحفية

رانيا تادرس صحفية

رانية عثمان النمر إعلامية

رائد الأغوات إعلامي / بلكي نيوز

رائد الحراسيس صحفي

رائد صبحي صحفي

رائف الشياب صحفي

رأفت علي الأشقر صحفي

رأفت مرعي صحفي

ربى كراسنة صحفية

رجا طلب صحفي

رحاب الشيخ صحفية

رزان مبيضين صحفية

رسمية الكبة صحفية

رشدي القرالة صحفي

رضا ياسين إعلامي / قناة الجزيرة

رضى عليان ناشرة أنباء الوطن

رعد بن طريف صحفي

رمزي الغزوي صحفي

رنا الصباغ صحفية

رنا قصاص صحفية

رهام فاخوري صحفية

روان الجيوسي /مدرج إعلامية

روان الزغيلات صحفية

رولا عبداللطيف صحفية

ريما البني صحفية

ريما العبادي ناشرة موقع المؤثر الإخباري / صحفية

ريما عطالله صحفية

زهير موسى العزة إعلامي وكاتب

زياد الرباعي صحفي

زياد الطهراوي صحفي

زياد الطويسي صحفي

زياد المومني صحفي

زينب التميمي ناشر المركب الإخباري

ساجدة الجهامنة إعلامي / إذاعة ميلودي

سامر الخطيب إعلامي / مدير عام جفرا نيوز

سامي الحربي صحفي

سائدة السيد صحفية

سعد حتر صحفي

سلامة العكور صحفي

سلمى صبري إعلامية / التلفزيون الأردني

سلوى صالح صحفية

سليمان قبيلات صحفي

سماح بيبرس صحفية

سماح طلالعة الإذاعة الأردنية

سمر مروان إعلامية / جفرا نيوز

سمراء عبدالمجيد الإذاعة الأردنية

سميرة الرهايفة صحفية

سميرة عوض إعلامية

سناء الكردي صحفية

سهم ربابعة صحفي

سهير الروسان صحفية

سهير دراغمة صحفية

سوزان الاشقر صحفية

سيف الجنيني صحفي

شادي الزيناتي صحفي

شادي سمحان ناشر عمان جو

شادي ملكاوي صحفي

شاكر الجوهري صحفي

شذى القطيطات صحفية

شفيق عبيدات صحفي

صالح الخوالدة صحفي

صالح العبداللات إعلامي / الإذاعة الأردنية سابقا

صبا حداد صحفية

صدام مقدادي صحفي

صدام ملكاوي صحفي

صهيب حسن التل صحفي

ضيغم خريسات صحفي

طارق المعايطة إعلامي / التلفزيون الأردني

طارق المومني صحفي

طالب الخضور إعلامي / التلفزيون الأردني

طايل الضامن صحفي / ناشر موقع السوسنة

طايل الغرير صحفي

طلال الكباريتي صحفي

عامر الصمادي صحفي

عبدالحافظ الهروط صحفي

عبدالرحمن أبو حاكمة صحفي

عبدالرحمن نجم إعلامي / صحيفة السبيل

عبدالسلام الطراونة صحفي

عبدالفتاح البعجاوي ناشر وكالة الناس الإخباري

عبدالقادر البياضي صحفي

عبدالكريم العمري إعلامي / مخرج التلفزيون الأردني

عبداللطيف الازايدة صحفي

عبدالله البداودة إعلامي / إذاعة عمان FM

عبدالله الحديدي صحفي

عبدالله الرعود صحفي

عبدالله الطراونة صحفي

عبدالله المجالي صحفي

عبدالمحسن العتوم صحفي

عبير الحسن صحفية

عبير ضمرة صحفية

عدنان أبو علي صحفي

عدنان خريسات صحفي

عدنان نايفة صحفي

عدنان نصار صحفي

عدي الحنيطي ناشر موقع صوت الحق

عرين مشاعلة صحفية

عصام مبيضين صحفي

عطالله الحنيطي صحفي

عطية النجادا صحفي

علاء ابو زينة صحفي

علاء البني صحفي

علاء برقان إعلامي / مدير برامج قناة اليرموك

علي الطراونة صحفي / ناشر موقع فيلادلفيا

علي أبوجمعة إعلامي / مخرج

علي سعادة إعلامي وكاتب / صحيفة السبيل

عماد الدبك صحفي

عماد السعايدة صحفي

عماد العضايلة ناشر وصحفي / مدير مكتب قناة العربية

عماد شاهين ناشر موقع العراب نيوز

عماد عبدالرحمن صحفي

عماد نشاش صحفي

عمر الدهامشة صحفي

عمر الشنيكات صحفي

عمر الصمادي صحفي

عمر المحارمة صحفي

عمر خويلة صحفي

عمر عبندة صحفي

عمر كلاب صحفي

عناد أبو وندي ناشر الطليعة نيوز وصحفي

عهود محسن صحفي

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عوني فريج صحفي

عيد محمد أبو قديري صحفي

عيسى الشبول صحفي

عيسى شقفة صحفي

غادة شقديح الإذاعة الأردنية

غازي العوايدة صحفي

غفران برقاوي إعلامية / جفرا نيوز

غيث التل إعلامي / موقع سواليف

غيث العضايلة ناشر موقع خبرني وصحفي

فادي الشواهين العمرو ناشر موقع بلكي نيوز

فادية مقدادي إعلامي / سواليف

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فايز الشاقلدي صحفي

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فتح منصور إعلامي

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فرح سمحان إعلامية / راديو ميلودي

فرح فادي الزيود ناشرة مجلة سراب

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فيصل القطامين صحفي

فيصل بصبوص صحفي

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قاسم الخطيب صحفي

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لقمان إسكندر صحفي

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ماجد الشوابكة ناشر موقع المرفأ الاخباري

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ماجد جابر صحفي

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محمد سامح عبيدات صحفي

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مصطفى خريسات صحفي

معاذ البطوش صحفي

معاذ العناسوة صحفي

معاوية الرياشي صحفي

ملك التل صحفية

ممدوح النعيم صحفي

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منى الطراونة إعلامية

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ميسون الخطيب إعلامية

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وفاء مطالقة صحفية

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وليد الهباهبة صحفي

وليد محمد العطيات صحفي

ياسين القيسي صحفي

يحيى شقير صحفي

يزن خواص ناشر موقع أخبارنا

يزيد كنعان صحفي

يسرى ابو عنيز صحفية

يعقوب الحوساني صحفي

يوسف نصار صحفي

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