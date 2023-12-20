البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

وطنا اليوم:ذكرت وكالة رويترز نقلا عن البيت الأبيض، أنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الأردن.

وأكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الرهائن جادة للغاية

أطفال والنساء.

وكشفت مصادر في الهيئة الخيرية الهاشمية عن وجود 1000 ألف طن من المواد الطبية والإغاثية ومستلزمات الطرود الصحية الخاصة بالأطفال والنساء، جاهزة للإرسال إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فقد دخلت قافلة مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة اليوم الأربعاء، وتعتبر هذه القافلة الأولى التي تصل مباشرة من المملكة إلى القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأورد البرنامج في بيان “قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، بنقل أكثر من 750 طناً مترياً من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة”.

وأكد أنها “المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول”، وأن ذلك تمّ بعد “أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف”.

21 طائرة سيرها الاردن إلى القطاع

وفي وقت سابق كشفت الهيئة الخيرية الهاشمية عن ارسال الأردن لـ21 طائرة و39 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ السابع من أكتوبر، وارتفع عدد هذه الشاحنات إلى 76 شاحنة أرسلتها الهيئة بعد تسيير قافلة المساعدات البرية اليوم.

وترسل هذه المساعدات بالتعاون ما بين الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

وفي ذات السياق قالت الهيئة إن طائرات المساعدات التي أرسلت حملت على متنها مواد طبية وأدوية عاجلة تم تزويد المسشتفيات بها من خلال منظمة الأمم المتحدة (الأنروا) بالاضافة إلى الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة للأكل والملابس الشتوية والطرود الصحية والطرود النسائية، حيث وزعت تلك المساعدات بعد مرورها من خلال معبر رفح وبتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأكدت الهيئة أنه تم توزيع الطرود الغذائية والصحية والمياه النقية على أكثر من 50000 مستفيد بالاضافة الى توزيع وجبات ساخنة على النازحين داخل قطاع غزة الذي يتعرض لحصار مطبق