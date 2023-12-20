فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بدير علا غداً

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء دير علا غداً الخميس، لغايات اجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي سيمتد من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً، وسيشمل مناطق: سوق خضار معدي ومحطة تنقية المياه ومحطة ضخ مياه معدي ومصنع الأسمدة والتسويق الزراعي